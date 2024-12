Un Diable Rouge dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions

Youri Tielemans est dans le onze de la semaine en Ligue des Champions. L'équipe complète se compose de Griezmann, Paixão, Saka, Olise, Tielemans, Stiller, Robertson, Rüdiger, Carter-Vickers, Mukiele et Bizot.

C'est officiel : Youri Tielemans est dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Ce n'est pas une première pour le joueur belge cette saison, qui y avait déjà figuré en septembre dernier notamment.

Le Diable Rouge a délivré une passe décisive lors de la victoire d'Aston Villa face à Leipzig (2-3). Loïs Openda, buteur et passeur lors de cette rencontre avec le club allemand, n'a lui pas été repris, sans doute suite à la défaite des siens.

La performance de Tielemans a suffi pour séduire le panel des observateurs et observatrices techniques de l'UEFA. Le milieu de terrain avait également été crédité du titre d'homme du match.

Cette saison, toutes compétitions confondues, l'ancien Anderlechtois a délivré six passes décisives et a inscrit un but. Il a au total pris part à vingt-et-une rencontres, six de Premier League et quinze de championnat.