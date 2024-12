Un Isaac Price différent au Standard qu'en Irlande du Nord ? "Beaucoup de gens me disent que je ne marque pas ici, mais..."

Isaac Price ne parvient pas encore à avoir le même rendement au Standard qu'avec sa sélection nationale, l'Irlande du Nord. En conférence de presse, le joueur de 21 ans a évoqué les différences dans les instructions qui lui sont données, ainsi que le niveau physique de la Jupiler Pro League.

Pour beaucoup, il existe deux différents Isaac Price. L'international Nord-Irlandais, régulièrement buteur, passeur et placé parmi les meilleurs joueurs du match, puis le milieu de terrain du Standard, beaucoup plus discret et parfois assez imprécis. En conférence de presse, ce vendredi, le joueur de 21 ans est revenu sur les différences entre ses tâches en équipe nationale et en club.

"Beaucoup de gens me disent que je marque beaucoup pour l'Irlande du Nord et pas ici, mais le type de football et ma position sont complètement différents. Le football international est toujours plus technique, plus lent, moins demandant physiquement et j'évolue avec l'Irlande du Nord dans une position plus avancée qu'au Standard."

Je suis peut-être moins décisif sur le plan statistique, mais je reviens régulièrement en défense pour aider mes partenaires" - Isaac Price

"Je ne regarde pas qui marque, mais le résultat de l'équipe. Je suis peut-être moins décisif sur le plan statistique, mais je reviens en défense pour récupérer un ballon ou gagner un duel. Je pourrais peut-être me retrouver plus souvent dans le rectangle, mais le football pratiqué est totalement différent."

Si avec le Standard, Isaac Price évolue bien dans une position avancée, les instructions qui lui sont données sont visiblement différentes qu'en équipe nationale, où il doit beaucoup moins se concentrer sur sa tâche défensive. Avec les Rouches, ne pas concéder est la priorité.

"Mon rôle est aussi différent en raison du style des joueurs à mes côtés. En Irlande du Nord, nous avons beaucoup de joueurs de ballon au milieu de terrain, ce qui me permet d'aller plus haut. Ici, nous avons des éléments plus défensifs, il y a donc une adaptation. Peut-être que les gens ne sont pas très heureux de notre style de jeu, mais on leur demande de nous soutenir et de croire en nous, les victoires vont venir et on espère le plus tôt possible."

Le championnat belge l'a forgé physiquement

En parallèle, l'ancien joueur d'Everton s'est aussi élargi, notamment des épaules, depuis son arrivée en juillet 2023. Débarqué comme un joueur encore espoir, pas encore véritablement prêt pour le monde professionnel, Isaac Price s'est aujourd'hui aguerri sur le plan physique.

"Cette année, je travaille beaucoup sur des facteurs importants à la gym. La saison dernière a été très demandante et je me suis rendu compte qu'en Belgique, on affronte beaucoup de joueurs très physiques. C'est un très bon championnat, avec beaucoup de qualités individuelles et beaucoup de courses, dans lequel les équipes se battent énormément."