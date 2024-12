Felice Mazzù en a un peu marre : "Je dois le dire après chaque match..."

Les semaines se suivent et se ressemblent souvent pour Saint-Trond. Les Canaris ont encore assez bien joué contre Anderlecht, et méritaient certainement mieux.

Cela fait une belle jambe à Felice Mazzù. Ce dimanche, ses joueurs ont globalement dominé la rencontre face au Sporting d'Anderlecht, surtout après l'expulsion de Mathias "Zanka" Jorgensen. En fin de match, les chiffres étaient largement en faveur des Canaris.

Sauf le chiffre qui compte, à savoir... le score. STVV n'a pas trouvé le chemin des filets une seule fois. "Je répète ce que je dois dire après chaque match : nous faisons le jeu, nous nous créons les occasions... mais la différence, c'est qu'Anderlecht met les siennes au fond", pestait Mazzù au micro de Sporza après la rencontre.

"Mon équipe a tiré 25 fois au but, mais nous offrons le second but à l'adversaire. L'équipe mérite mieux au vu de l'engagement montré", regrette le coach des Canaris. "Mais c'est vrai qu'en ce moment, malheureusement, nous avons du mal à marquer".

Les choses auraient probablement été un peu différentes avec Adriano Bertaccini sur la pelouse. Le meilleur buteur trudonnaire était suspendu. "Bien sûr qu'il nous a manqués, il a inscrit 10 buts. Mais si je parle des occasions, je ne peux pas parler que de mes attaquants. Nous devons garder notre sang-froid dans le rectangle, et en ce moment, nous n'y parvenons pas", conclut Felice Mazzù.

Saint-Trond reste concerné par la course au maintien après cette défaite, et est à trois points de Charleroi, première équipe hors de la zone rouge.