Il n'y a qu'un joueur d'Anderlecht qui mérite ce titre : "C'est l'homme de la saison"

Kasper Dolberg marque comme il respire à Anderlecht et les bons résultats s'enchaînent. Mais en ce moment, Dolberg n'est même pas l'homme le plus important chez les Mauve & Blanc.

C'est un cliché qui persiste depuis longtemps dans le football : pour remporter des titres, vous avez besoin d'un bon attaquant et d'un bon gardien. Anderlecht a les deux cette saison. Colin Coosemans est justement encensé par tous les analystes.

Contre STVV, il s'est une fois de plus distingué avec quelques arrêts cruciaux. Sans ce dernier rempart, Anderlecht aurait perdu des points au Stayen. Et il en est ainsi depuis le début de la saison.

Plus précisément, lors des victoires contre le Beerschot, le Slavia Prague et donc les Canaris la semaine dernière, Coosemans a chaque fois été déterminant pour les Mauves. Et c'est encore plus impressionnant quand on sait qu'il s'est retrouvé "par hasard" entre les perches.

Pour Philippe Albert, c'est très simple : le gardien d'Anderlecht est tout simplement le meilleur joueur de la saison au RSCA. "Il est extrêmement constant et apporte beaucoup de confiance à sa défense", a-t-il déclaré sur la RTBF durant La Tribune.

Nordin Jbari est d'accord avec lui. "Il joue à un niveau incroyable, surtout si l'on sait d'où il vient. Il dégage du calme à sa défense, alors que l'axe central d'Anderlecht n'est pas au top". Simic est bel et bien en très grande forme, mais Zanka n'amène pas les garanties nécessaires ; Coosemans est donc d'autant plus important...