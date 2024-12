Radja Nainggolan passe le temps loin du football professionnel, mais toujours sur les terrains

À 36 ans, Radja Nainggolan semble bien loin de retrouver un club au plus haut niveau en Belgique ou ailleurs. Et il n'a pas l'air de s'en faire : le Ninja s'amuse, toujours un ballon au pied.

Il y a quelques semaines, on apprenait que Radja Nainggolan avait accepté de rejoindre une équipe de futsal régionale, le Hassania Malines, qui évolue en D3 nationale et au sein de laquelle évolue l'un de ses amis. Une façon pour l'ancien de l'Antwerp de passer le temps, lui qui est sans club depuis juillet et la fin de son aventure indonésienne au Bhayangkara FC.

Mais le futsal n'est pas le football, et le premier amour du Ninja est évidemment ce dernier. Le Nieuwsblad rapporte ainsi qu'en plus de cet engagement amical en salle, Nainggolan a également accepté d'aider une équipe amateure anversoise, en D4 "corpo".

En octobre dernier, l'ex-Diable Rouge avait déjà participé à la qualification de l'Antwerp Global FC pour le prochain tour de la coupe corporative. Cette semaine, le modeste club anversois affrontait le Racing Kiel, qui évolue trois divisions plus haut.

Radja Nainggolan était encore sur le terrain, titulaire, et a inscrit le seul but de ses couleurs - d'une lourde frappe, évidemment. Mais l'Antwerp Global FC a pris la porte, sèchement battu (1-4). Le résultat n'était pas le plus important pour l'ancien de la Roma et de l'Inter, qui a accepté de jouer ce match "par amour du football et pour un plat de pâtes au fruits de mer", affirme Davide Catanzaro, co-fondateur de l'équipe, dans la Gazet van Antwerpen.

En attendant, on ignore encore concrètement ce qu'il en est de l'avenir sportif - professionnel - de Radja Nainggolan. Il y a quelques mois de cela, il n'écartait pas de relever un dernier défi, et regrettait que les clubs ne le contactent pas, craignant un salaire trop élevé. Plus les semaines s'écoulent et plus les chances de revoir le Ninja sur les terrains de Pro League s'amenuisent.