Radja Nainggolan a trouvé un nouveau défi en Belgique à 36 ans !

Radja Nainggolan n'a plus de club depuis l'été dernier et son aventure en Indonésie, son pays d'origine. En attendant d'éventuellement rejouer au football, il s'est lancé... en futsal.

Radja Nainggolan affirmait récemment ne pas avoir encore abandonné l'idée de retrouver un club. L'ex-Diable Rouge regrettait toutefois qu'aucun club n'ait tenté le coup, et se résignait presque : "Ce sera la Belgique ou rien", déclarait-il (lire ici).

Nainggolan n'a pas joué depuis juillet dernier et son passage en Indonésie, au Bhayangkara FC. Il trouve donc le temps long, et en attendant, il s'est trouvé un nouveau défi... en salle. L'ancien de la Roma et de l'Inter Milan a signé pour le Futsal Team Hassania Mechelen.

Le secrétaire de Hassania, Fayçal El Lamzi, raconte dans le Nieuwsblad : "L'un des joueurs de notre équipe est très ami avec Radja. Il était déjà venu voir quelques-uns de nos matchs. Il avait même donné le coup d'envoi d'un match. On lui a proposé de nous rejoindre mais on ne savait pas si cette proposition l'emballerait".

Il s'est avéré que si, et Nainggolan a donc décidé de relever un dernier (?) défi étonnant... dans un club qui ne joue même pas au plus haut niveau en futsal. "Nous jouons actuellement en troisième nationale, mais notre ambition est de jouer en D2. Radja est très respecté ici, je ne pense pas qu'il ait encore besoin d'argent".

Radja Nainggolan a déjà joué un match, perdu 3-6 contre le ZVK Zsiden-Dorp. "Il a été l'un des meilleurs sur le terrain, mais c'est évidemment un sport très différent du football. Je pense qu'il l'a compris. En tout cas, il a conservé sa mentalité de gagnant", conclut El Lamzi.