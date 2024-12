Un but à la dixième minute de temps additionnel qui vaut de l'or : ça se resserre en bas de tableau

Le Cercle de Bruges a battu Louvain au bout du suspense. Les Louvanistes sont passés à côté d'un gros coup.

Après le 2-2 entre le Beerschot et Louvain et la victoire de Charleroi sur Saint-Trond, cette journée de Pro League s'est conclue sur un autre duel entre deux équipes voulant à tout prix prendre leurs distances envers la zone rouge, à savoir le Cercle de Bruges et Louvain.

Mais contrairement aux deux autres rencontres assez ouvertes, celle-ci n'a pas déchaîné les foules : le jeu direct a tout de suite été privilégié de part et d'autre, les milieux de terrain ont souvent dû regarder passer le ballon dans les airs.

Un penalty qui change tout

Aucune des deux équipes n'affichait un taux d'expected goals supérieur à 0,5 : c'est donc assez naturellement que la rencontre semblait se diriger vers ce score de 0-0.

Mais au bout du temps additionnel, le Cercle a hérité d'un penalty, Kazeem Olaigbe a pris ses responsabilités pour offrir à son équipe une victoire capitale.

Presque tout le monde a pris des points en bas de tableau ce weekend, il valait donc mieux ne pas se louper. Le Cercle aurait alors laissé Louvain à cinq points au-dessus de la zone rouge. Mais en convertissant son envoi, Olaigbe ramène les Brugeois à deux points de leur adversaire du soir, tout en laissant désormais Saint-Trond et Courtrai deux unités derrière.