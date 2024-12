Dennis Ayensa, l'un des symboles d'une combativité retrouvée au Standard : "Nos supporters méritent le Monde, on se sent mal de ne pas pouvoir le leur donner"

Dans le Standard d'Ivan Leko, Dennis Ayensa joue un rôle ingrat. Très souvent impliqué dans la construction du jeu, l'attaquant de 27 ans est, du coup, moins présent dans les derniers mètres. Une nouvelle tâche, à laquelle il s'adapte progressivement.

Battu 5-0 au match aller, le Standard a montré du mieux, surtout en seconde période, contre La Gantoise. Les Rouches ont toutefois été battus, encaissant un nouveau but dans les dix dernières minutes. Avant Noël, le Matricule 16 n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matchs, ce qui fait mal à Dennis Ayensa, comme l'attaquant l'expliquait à notre micro après la rencontre.

On a montré qu'on pouvait rivaliser avec beaucoup de joueurs absents"

"On peut voir que plusieurs sont blessés, on a de la malchance. L'équipe a tout de même montré une bonne réaction, on méritait d'ouvrir le score lors de notre but annulé. Il y a quelques semaines, ils nous avaient tués 5-0, et on a montré cette fois qu'on pouvait rivaliser avec beaucoup de joueurs absents, donc je suis fier du groupe."

"Le top 6, je pense que c'est toujours possible. Avec deux ou trois victoires, on peut encore revenir dans le coup. Bien sûr, les dernières semaines font mal, très mal, mais on va tout faire pour battre Malines et se remettre en bonne position."

Pour sa dernière de l'année civile, Sclessin avait pourtant mis les petits plats dans les grands. Une animation était prévue par les deux principaux groupes de supporters, les Ultras Inferno et le PHK 04, pour la montée des acteurs.

Les supporters méritent le Monde et on se sent mal de ne pas pouvoir le leur donner"

"C'était juste incroyable. Ça fait si mal de ne pas pouvoir gagner pour eux, ils le méritent tellement. Quand on voit le nombre de personnes qui se déplacent pour nous et l'ambiance à domicile... Je me sens mal pour eux, car ils méritent le Monde. Malheureusement, on ne peut pas leur donner ça. Avec un petit peu plus de chance on aurait pu leur donner une victoire, mais ils ont vu une équipe qui se battait en deuxième mi-temps, un vrai Standard, et c'est sur ça qu'on doit travailler."

Un tout nouveau rôle auquel il s'adapte progressivement

Contre La Gantoise, Dennis Ayensa a vécu une nouvelle rencontre frustrante. Parmi les victimes du choix tactique d'Ivan Leko en première période, l'attaquant de 27 ans a réalisé une seconde période de bien meilleure qualité, comme le reste de ses coéquipiers. Auteur de deux buts et une passe décisive en championnat, Dennis Ayensa joue un rôle ingrat, dans l'ombre.

"Je suis attaquant, je voudrais être plus décisif. Mais j'amène mes coéquipiers en bonne position, j'essaye d'aider l'équipe au maximum. Je veux évidemment marquer et faire des passes décisives, mais ce n'est pas facile. J'aurais pu avoir 2 assists aujourd'hui et on perd 0-1, c'est le football. Dans notre système, on doit courir beaucoup et tout donner. Je ne peux pas utiliser ça comme excuse pour les occasions manquées, je sais qu'elles vont rentrer."

"C'est la première fois que je joue avec ce rôle, mais c'est bien aussi car je peux aider mes coéquipiers. Je suis quelqu'un qui peut garder le ballon calmement, changer de côté, faire un petit peu le travail d'une autre position et je pense que ça aide équipe. Avec Ilay, Léandre ou Marlon, on a des joueurs qui se projettent dans la profondeur et le but est de les trouver à ce moment-là."