Et c'est reparti : "Pourquoi ne fait-il pas rentrer Kevin De Bruyne ? C'est étrange"

Kevin De Bruyne a enchaîné deux rencontres sur le banc, disputant seulement 15 minutes contre Everton. Une nouvelle fois, les analystes anglais se posent des questions.

Voilà quelques semaines, Pep Guardiola avait dû répondre avec ironie et beaucoup d'agacement aux suppositions des consultants anglais. Certains se disaient en effet qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre l'entraîneur de Manchester City et Kevin De Bruyne, qui ne revenait pas aussi vite que prévu après sa blessure.

Guardiola avait alors évacué d'un revers de la main ces accusations (lire ici), et De Bruyne repris sa place de titulaire pour trois matchs d'affilée. Mais Manchester City reste en grande difficulté, et voilà que le Belge regoûte au banc. Contre Aston Villa, KDB y est resté 90 minutes ; contre Everton, il a disputé le dernier quart d'heure.

Danny Mills, consultant pour talkSport, souligne qu'au coup de sifflet final, alors que City venait de concéder un partage (1-1) contre les Toffees, De Bruyne a filé au vestiaire. "Tout le monde a vu ça. Il a juste tourné les talons et est parti au vestiaire. Pep Guardiola se dirigeait vers lui et ça avait l'air tendu", affirme-t-il.

Peter Crouch, ancien attaquant devenu consultant, y va aussi de son avis : "De Bruyne était sur le banc et on l'a à peine vu. Pourquoi ne pas le faire rentrer avant dans un match où vous avez besoin de marquer ? C'était étrange", s'interroge-t-il.

Pep Guardiola, de son côté, a assuré que Kevin De Bruyne n'était "pas capable" de démarrer la rencontre et de jouer 90 minutes, même s'il a reconnu qu'il aurait pu le faire rentrer plus tôt. On imagine que dans les jours à venir, le Catalan répondra encore à ceux qui estiment qu'il y a de l'eau dans le gaz entre lui et le Diable Rouge.