🎥 Un magnifique cadeau de Noël de Leandro Trossard, et voilà Arsenal à la poursuite de Liverpool !

Arsenal n'a pas loupé son Boxing Day et s'est imposé par le plus petit écart face à Ipswich. Avec un nouvel assist de Leandro Trossard, qui permet aux Gunners de maintenir la pression sur Liverpool.

Avec la descente aux enfers de Manchester City, trois concurrents au titre se détachent, en Angleterre. Liverpool, actuel leader, suivi d'Arsenal et Chelsea.

Alors que les Reds, menés au score avant de réagir, se sont fait un petit peu peur contre Leicester, les Blues ont perdu de précieuses plumes dans un derby londonien, face à Fulham (1-2).

Contre Ipswich, ce vendredi, Arsenal avait donc l'opportunité de faire la belle opération dans le trio de tête. Les Gunners pouvaient passer à la deuxième place avant le Nouvel An, et maintenir la pression sur Liverpool.

Si l'enjeu était donc au rendez-vous, c'est toutefois le service minimum qui a été proposé par Arsenal, vainqueur 1-0 du promu. Un but venu de Kai Havertz, bien servi par un certain Leandro Trossard.

Auteur de sa deuxième passe décisive de la saison en Premier League, le Diable Rouge continue à jouer un rôle important sous les ordres de Mikel Arteta. Et avec la blessure de Bukayo Saka jusqu'au mois de février, c'est précisément sur un joueur comme Trossard que l'entraîneur espagnol comptera pour tenter de revenir sur Liverpool, qui compte encore six points d'avance et un match de moins.