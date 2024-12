Une dette de 44 millions, 2 points sur 18 : la situation, tant sportive que financière, est critique dans ce club de Challenger Pro League !

Tant sur le plan sportif que financier, le SK Lommel est dans une situation désespérée. Le club limbourgeois n'a glané qu'un point lors des cinq derniers matchs, alors que ses comptes en banque sont préoccupants.

La situation financière du SK Lommel est, tout simplement, désastreuse. La saison dernière, le club limbourgeois de Challenger Pro League a perdu 8.5 millions d'euros, portant le montant total de la dette à 44.1 millions d'euros, selon les chiffres du Belang van Limburg. Et sur le plan sportif, le club qui aspirait à jouer la montée est 8e et n'a plus gagné depuis début novembre, soit six matchs.

Dans les chiffres, les points positifs ont été les ventes de Vinicius Souza, Manfred Ugalde et Rafik Belghali, qui ont rapporté 17.5 millions d'euros. Toutefois, les coûts de personnel ont pesé lourd dans la balance. Ils sont passés de 10.2 à 15.2 millions d'euros, en grande partie en raison des investissements dans la formation, notamment au Jong Lommel.

Le SK Lommel est sur une corde raide

Pour combler le déficit financier, le propriétaire, le City Football Group (CFG), a procédé à une augmentation de capital de 15 millions d'euros. Le CFG a repris le club en 2020 avec une dette de seulement 2 millions d'euros, mais celle-ci a considérablement augmenté depuis. Une solution structurelle doit être trouvée, selon lui.

Il existe également une menace de changements dans le domaine sportif. L'entraîneur Steve Bould est sous pression, tout comme le directeur sportif, James McCarron. Depuis Manchester, où le CFG a ses bureaux, rien n'a encore fuité, même si la position du duo britannique semble être devenue intenable.

A l'approche du Nouvel An, le SK Lommel espère remettre les choses en ordre rapidement. Un travail urgent doit être fait, tant sur le terrain qu'en coulisses, pour remettre le club dans des eaux stables.