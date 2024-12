Cristiano Ronaldo dézingue la France, la Ligue 1 lui répond avec cynisme

Cristiano Ronaldo a tenu des propos assez désobligeants à l'encontre du football français, estimant que la ligue saoudienne était supérieure à la Ligue 1. Cette dernière lui a répondu avec cynisme.

On a déjà pu comprendre que Cristiano Ronaldo n'était pas le plus grand fan du championnat français, et à l'occasion des Global Soccer Awards (dont il est l'un des organiseurs), le Portugais a encore une fois dit tout le mal qu'il en pensait. Il a ainsi comparé la ligue saoudienne à la Ligue 1, qu'il estime plus faible.

"Essayez de courir par 38, 39, 40 degrés, venez ici et essayez. Vous verrez. Je me fiche de ce que les gens disent, le championnat saoudien est plus dur que la Ligue 1. En France, il n'y a que le PSG. Tous les autres sont finis", assénait CR7. Une façon aussi de relativiser le passage de Lionel Messi, son éternel rival, au sein du championnat de France.

Leo Messi jugando con 38 grados 🌟🇦🇷🐐 pic.twitter.com/2AWglqm8zk — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 28, 2024

La Ligue 1 n'allait pas se laisser faire aussi facilement. Via ses réseaux sociaux, le championnat français a ainsi répondu à Ronaldo avec ironie. D'abord en partageant les propos qu'avait tenus Lionel Messi au sujet du championnat de France.

"C’est un championnat beaucoup plus physique que LaLiga. "Les équipes semblent plus physiques et les matchs sont difficiles, il y a peu d’espace. Les joueurs sont très forts", assurait l'octuple Ballon d'Or dans France Football.

Ensuite, le compte espagnol de la Ligue 1 a partagé une photo de Messi embrassant la Coupe du Monde, remportée au Qatar où les températures sont comparables à l'Arabie Saoudite. "Messi jouant par 38°", lit-on en légende. De bonne guerre, sans doute...