L'entraîneur de l'année ? Hein Vanhaezebrouck en voit deux : "Je ne peux pas choisir"

C'est en tant qu'analyste qu'Hein Vanhaezebrouck s'est livré à un bilan de l'année écoulée en Pro League. Il est conquis par deux coachs avec qui il croisait le fer il y a encore quelques mois.

Pour Het Nieuwsblad, Hein Vanhaezebrouck s'est risqué au périlleux exercice de construire son onze idéal de 2024. Il a donc aussi fallu désigner un entraîneur. HVH ne s'est pas pointé lui-même : "Ce n'était pas envisageable après une demi-saison compliquée avec La Gantoise.

Vanhaezebrouck n'a pas su se décider sur un seul nom : il a plébiscité Nicky Hayen (Club de Bruges) et Throsten Fink (Genk) : "Je ne peux vraiment pas choisir entre les deux".

Les entraîneurs des deux premiers classés...mais il n'y a pas que ça

Et encore, d'autres entraîneurs lui ont aussi tapé dans l'oeil : "Jonas De Roeck, Besnik Hasi, David Hubert et Alexander Blessin méritent des mentions honorables".

Mais il ne pouvait pas passer à côté de l'impact immédiat des deux entraîneurs primés : "Thorsten Fink a pratiqué un super football avec Saint-Trond, une équipe où il n'est pas réaliste d'espérer remporter un prix". Le résultat est tout aussi impressionnant à Genk.

"Je ne peux pas non plus ignorer tout ce qu'Hayen a fait en 2024" poursuit Hein Vanhazebrouck. Le Club avait 19 points de retard sur l'Union à la fin de la phase classique...19. En plus d'avoir remporté le titre, il réalise également de grandes choses en Ligue des Champions, chapeau".