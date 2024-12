Il l'a assuré : un international espoir belge ne sera pas Diable Rouge et va choisir une autre sélection !

Repris avec les Espoirs de la Belgique entre les catégories U15 et U19, Matias Fernandez-Pardo ne deviendra probablement jamais Diable Rouge. Son choix se tourne vers l'Espagne.

Né à Bruxelles de parents italiens et espagnols, Matias Fernandez-Pardo a toujours eu le choix entre les trois nationalités. Mais depuis la catégorie U15, c'est bien la Belgique que le jeune attaquant représente.

Formé à Lille, le buteur de 19 ans porte le maillot des Dogues, cette saison, après une période de quatre ans passée à La Gantoise pour terminer sa formation. Une période lors de laquelle il a effectué ses débuts professionnels, et a impressionné.

Auteur de 10 buts en 28 matchs la saison dernière, Fernandez-Pardo avait entamé sa carrière en fanfare, et avec seize matchs disputés depuis le début de la saison, dont cinq en Ligue des Champions, il s'installe progressivement sur le sol français.

Pourquoi Matias Fernandez-Pardo ne sera jamais Diable Rouge

De quoi lui valoir une première sélection avec les Diables ? Probablement pas. Car dans un entretien réservé au média espagnol Marca, Matias Fernandez-Pardo a avoué que sa préférence ne se tournait pas vers la Belgique.

"Pour qui j'aimerais jouer ? L'Espagne, sans aucun doute. S'ils me veulent, il n'y aura aucun doute concernant ma réponse. Je sais qu'il y a beaucoup de concurrence, mais j'aime les défis. J'ai eu la chance de jouer pour la Belgique étant plus petit, mais quand j'étais enfant, je regardais toujours les matchs de l'Espagne, comme la finale en 2012. Mon cœur a toujours été espagnol." Une réponse qui a le mérite d'être claire, et qui explique ses absences avec les U21.