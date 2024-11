Enorme coup dur pour Gill Swerts : les Diablotins perdent deux nouveaux titulaires importants avant le barrage retour en République Tchèque

Les Diablotins seront condamnés à l'exploit en République Tchèque. Un exploit qu'ils devront réaliser sans deux nouveaux titulaires du compartiment offensif.

On l'a dit et répété, le noyau de Gill Swerts a été vachement amoché pour ce barrage d'accession à l'Euro 2025. Alors que Mika Godts et Christiaan Ravych n'ont pas pu honorer la sélection en raison d'une blessure, Arthur Vermeeren, Samuel Mbangula et Killian Sardella ont été appelés avec le noyau A.

Dépourvu de nombreux titulaires, Swerts a vu son équipe connaître la défaite face à la République Tchèque au terme de la manche aller. Les Diablotins devront remonter un déficit de deux buts, mardi soir, et seront donc condamnés à l'exploit.

Gill Swerts privé de deux nouveaux joueurs importants pour le match retour en République Tchèque

Un exploit qu'il faudra réaliser sans deux nouveaux titulaires, qui ont quitté Tubize en cette fin de week-end. Tuur Rommens, victime d'une légère blessure, et Roméo Vermant, suspendu après avoir été averti au match aller.

Très intéressant sur le côté gauche, Rommens avait presque rendu invisible la petite frilosité de Matteo Dams qui, honorant sa première sélection dans une rencontre importante, n'a pas trop osé se porter vers l'avant.

L'absence de Vermant est aussi un coup dur pour Gill Swerts. Le buteur du Club de Bruges forme une belle association avec Lucas Stassin, même si les deux hommes ont souvent évolué trop loin l'un de l'autre, vendredi soir. La solution pourrait s'appeler Matias Fernandez-Pardo, grand absent de la sélection malgré son bon début de saison avec Lille. L'Union Belge n'a cependant fait aucune communication, à l'heure actuelle, quant à l'identité des remplaçants.