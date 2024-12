La presse britannique humilie Philippe Clément : "Il est irrécupérable, a-t-il seulement déjà été compétent ?"

Philippe Clément vit probablement ses derniers jours aux Rangers. Alors que les supporters réclament son départ, la presse britannique s'en mêle, et ne comprend pas comment l'entraîneur belge est toujours en poste.

En Écosse, plus personne ne comprend vraiment comment Philippe Clément est toujours l'entraîneur des Rangers. Au Nouvel An, le club de Glasgow compte 14 (!) longueurs de retard sur son grandissime rival, le Celtic.

Deuxième du championnat, le club écossais ne roule pas sur l'or et ne peut visiblement pas donner à Clément les moyens nécessaires pour lutter. Pourtant, aux yeux du monde extérieur, il est le grand responsable de tout le malaise sportif.

Ça ne peut plus durer pour Philippe Clément aux Rangers

Les supporters ne se retiennent même plus et sifflent leur propre équipe, comme après le partage à Motherwell concédé il y a deux jours. Et désormais, la presse britannique s'en mêle.

“Si vous lisez cet article et que Clément est toujours aux commandes, c'est que le conseil d'administration ne fait pas son travail”, déclare The Scottish Sun. “Clément est irrécupérable. Ses derniers lambeaux de crédibilité se sont envolés.”

“Les fêtes ont enlevé le peu d'espoir restant”, déclare The Daily Record. “La pression sur Clément augmente. Et aussi le soupçon qu'il n'a jamais été vraiment compétent.”

“Clément est sous une forte pression”, ajoute la BBC. “Il a de la chance que le Old Firm arrive maintenant (NDLR : le 2 janvier, sur le terrain des Rangers). Dans les jours précédant un match aussi crucial, les Rangers ne renverront pas leur entraîneur.” Une défaite, par contre, sonnera plus que probablement le glas.