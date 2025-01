Vincent Kompany songe à attirer un ancien phénomène d'Anderlecht au Bayern, un ancien gardien de Pro League également évoqué

Au Bayern Munich, Manuel Neuer devrait prolonger pour une nouvelle saison. Mais les dirigeants s'affairent tout de même pour faire signer un nouveau gardien.

La succession de Manuel Neuer est un sujet qui revient déjà depuis plusieurs années à Munich. Si la direction est confiante et attend de voir son légendaire gardien rempiler pour une saison supplémentaire, elle sait aussi que le jour où il faudra le remplacer continue de se rapprocher.

Vu son aisance dans le jeu et la philosophie de Vincent Kompany, les qualités balle au pied du nouveau portier seront forcément nécessaires. Ce n'est sans doute pas un hasard si deux anciens gardiens de Pro League bien connus de Kompany sont évoqués.

Avec l'approbation de Vince The Prince

Selon le Bild, le Bayern a inscrit Bart Verbruggen (également cité à Manchester United) et Zion Suzuki dans sa shortlist des potentiels successeurs de Manuel Neuer.

Si Kompany préférait Hendrik van Crombrugge à Verbruggen lors de son passage à Anderlecht, c'était avant tout pour ne pas lancer le Néerlandais trop vite et ainsi le protéger. Il a d'ailleurs déjà tenté de retravailler avec lui, lorsque Burnley était à la lutte avec Brighton pour l'acquérir il y a un an et demi.

Concernant Zion Suzuki, l'actuel gardien titulaire en équipe nationale japonaise, sa seule saison à Saint-Trond a suffi pour comprendre le potentiel qu'il représentait. Le gardien de 22 ans confirme d'ailleurs à Parme malgré la saison délicate de l'équipe. Dans les médias allemands, le nom du portier de Cologne Jonas Urbig revient également avec insistance.