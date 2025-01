L'Antwerp privé de l'un de ses joueurs les plus décisifs ? Ce sera sept millions ou rien

L'Antwerp connaîtra-t-il une nouvelle vague de départs cet hiver ? Jacob Ondrejka est en tout cas lui aussi convoité.

Après le nouveau cycle entamé sous Jonas De Roeck, l'Antwerp pourrait à nouveau voir plusieurs joueurs quitter l'effectif cet hiver. Jean Butez attend son départ depuis un certain temps, Senne Lammens suscite également beaucoup d'intérêt, même s'il semble improbable que les deux gardiens partent simultanément.

Dans le compartiment offensif, on note de l'intérêt pour Jacob Ondrejka. Selon le média turc Fanatik, le Besiktas serait les rangs.

Pas des plus réguliers, mais toujours capable de faire la différence

Avec ses 7 buts et 4 assists cette saison, l'attaquant suédois est le troisième joueur le plus décisif du noyau derrière Vincent Janssen et Tjaronn Chery.

Le club truc faisait déjà partie des prétendants, en compagnie du Club de Bruges, pour recruter Ondrejka il y a un an et demi. Les Anversois avaient fini par rafler la mise auprès d'Elfsborg en déboursant 1,5 million.

Cette fois, les dirigeants anversois réclameraient pas moins de sept briques pour leur attaquant, qui dispose encore d'un contrat jusque juin 2028.