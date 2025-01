Trop inconstant pour la Belgique, révélation en Angleterre : l'année folle d'un ancien talent de Pro League

Vous souvenez-vous de Giorgi Chakvetadze ? La Gantoise avait été dénicher l'ailier géorgien au Dinamo Tbilisi pour 1,5 million en 2017. Un montant qui était très vite apparu comme une bouchée de pain au vu du talent du joueur.

En Pro League, le natif de Tiflis donnait parfois l'occasion de s'amuser. Un an et demi après son arrivée, il était déjà estimé à neuf millions d'euros par Transfermarkt.

Encore fallait-il se montrer consistant sur la durée. C'est là que cela a coincé. Pas aidé par de graves problèmes au genou, Chakvetadze a fini par disparaître de la circulation, n'étant plus que comme l'ombre du jeune prometteur qu'il incarnait à son retour. Les Buffalos l'ont ainsi prêté à Hambourg, au Slovan Bratislava et à Watford.

En Angleterre, l'international géorgien a retrouvé toutes ses sensations. Si bien que l'hiver dernier, les Hornets l'ont transféré à titre définitif pour 2,5 millions. Jusqu'ici, ils n'ont pas eu à se plaindre de l'investissement.

Sur l'ensemble de l'année 2024, Giorgi Chakvetadze a créé pas moins de 86 occasions, soit plus que tout autre joueur de Championship. La créativité de l'ancien Buffalo doit aider Watford à accrocher les Playoffs d'accession à la Premier League.

Watford's Giorgi Chakvetadze created 86 chances in the Championship throughout 2024 - the most of any player across the entire EFL. #WatfordFC pic.twitter.com/xpM3cJCMZI