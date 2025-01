Le FC Liège s'impose chez le leader de D1 ACFF en match amical

Alors que la reprise est pour la semaine prochaine en Challenger Pro League, le RAEC Mons recevait le FC Liège ce samedi en amical. Les Sang & Marine se sont imposés.

Le RAEC Mons organisait un match de gala ce samedi au Tondreau, gratuit pour tous ses abonnés. Au programme : la réception du RFC Liège, 9e de Challenger Pro League, l'échelon du dessus. Un beau test pour le leader de D1 ACFF, qui ambitionne de retrouver le football professionnel dès la saison prochaine.

Pour cette première de 2025 au Tondreau, les Dragons ont d'abord tenu bon puisque le score était encore de 0-0 à la mi-temps, avec notamment un penalty manqué par Liège en toute fin de première période. En seconde période, cependant, le métier et les qualités du RFC Liège ont pris le dessus.

Le premier but liégeois tombera à la 53e, et les Sang & Marine en marqueront encore deux ; des buts signés Ngawa, Lucker et Lefebvre. Mons inscrira tout de même un petit but et s'incline donc avec les honneurs (1-3).

🔚 RAEC Mons-RFC Liège 1-3 FT



Les Sang & Marine débutent l'année par une victoire en amical du côté du stade Tondreau. Tous les buts sont tombés en MT2.



⚽ Ngawa, Lucker, Lefebvre.



🔴🔵 #amical #RFCL pic.twitter.com/cG3rEOboMf — RFC Liège (@rfcliege) January 4, 2025

Du côté de Liège, on se donne confiance avec cette victoire avant de se déplacer au RWDM, 3e, samedi prochain. Les Montois, eux, devront attendre le 11 janvier prochain pour la reprise : ce sera à l'occasion d'un déplacement à Rochefort.

Le RAEC Mons est actuellement leader de D1 ACFF avec un point d'avance sur l'Olympic Charleroi. Les Dragons ont connu un coup d'arrêt récemment avec le départ surprise de leur entraîneur, Dante Brogno, en raison de la santé de son frère Toni.