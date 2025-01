Le KRC Genk à la lutte avec des clubs du top européen pour un international sud-américain

Genk se cherche un arrière gauche pour renforcer le poste, où seul Joris Kayembe est indiscutable. Les Limbourgeois ont peut-être trouvé leur bonheur en Équateur.

L'Amérique du Sud a souvent fourni de grands talents au Racing Genk avec des joueurs devenus cadres tels que Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz ou encore Angel Preciado. Et c'est d'ailleurs du club d'où était venu ce dernier que pourrait venir le nouvel arrière gauche du KRC Genk.

Ainsi, le Nieuwsblad nous informe que le Racing s'intéresse de près à l'international équatorien Yaimar Medina (20 ans), qui évolue à l'Independiente del Valle. Un nom qui n'est pas neuf puisque Medina avait déjà été cité comme suivi de très près par Genk l'été dernier.

La situation n'a pas changé depuis : Joris Kayembe est le seul arrière gauche de métier dont dispose Thorsten Fink. Même si Genk ne joue pas l'Europe, il vaudrait mieux prévenir que guérir et l'arrivée de Medina permettrait de parer à toute éventualité, tout en permettant au jeune équatorien de s'adapter.

Problème : Genk a de la concurrence dans ce dossier. Yaimar Medina, déjà estimé à 3,5 millions d'euros sur Transfermarkt, est devenu international équatorien en septembre dernier. Il serait suivi par le FC Porto, le Bayer Leverkusen ou encore Fenerbahçe.

Les statistiques de Medina impressionnent : depuis son poste d'arrière gauche, il a inscrit 4 buts et délivré 5 assists. Trois de ces buts, il les a inscrits sur coup-franc direct. Genk et l'Independiente seraient en discussions et le leader du championnat souhaite rapidement parvenir à un accord en début de mercato.