"Les Etats-Unis, ce n'est pourtant pas le bout du monde" : le message clair de Christian Benteke, qui veut effectuer son grand retour en 2025 !

Si un attaquant belge a impressionné la saison dernière, c'est bien Christian Benteke. Meilleur buteur de la MLS, devant Lionel Messi, il n'a pourtant plus jamais été appelé avec les Diables.

Chez nous, Christian Benteke a complètement disparu des radars. Pourtant, la saison dernière, l'attaquant belge a inscrit 23 buts et a terminé le championnat de MLS en tant que meilleur buteur, devant Lionel Messi et ses 20 réalisations.

Benteke évolue actuellement à DC United, mais il n'est plus Diable Rouge. Il n'a, en tout cas, plus été sélectionné depuis le mois de mars 2022 et les rencontres amicales face à l'Irlande et au Burkina Faso, toujours sous les ordres de Roberto Martinez. Une décision assez surprenante de Domenico Tedesco.

Christian Benteke veut retrouver les Diables en 2025

En effet, le sélectionneur des Diables n'a pas appelé le meilleur buteur belge de l'année civile, alors que Norman Bassette, joueur de rotation à Coventry City, 16e de Championship, a rejoint le groupe. Une situation décevante pour Christian Benteke, qui n'abandonne cependant pas son rêve de retrouver la sélection.

"Je pourrais apporter quelque chose à l'équipe, j'en suis sûr. Des buts, bien sûr, mais je peux aussi aider d'autres joueurs", a-t-il déclaré dans les colonnes de Humo. "Dans le passé, des joueurs évoluant au Qatar ou en Chine ont aussi été appelés."

"L'Amérique n'est pas le bout du monde, ce n'est pas un pays sans télévision ou internet. Le football y est plus que correct et le meilleur joueur du monde y évolue : cela mérite du respect. Mais bon, je sais comment fonctionne ce monde. Avec mon départ aux États-Unis, j'ai apparemment mis un terme à ma carrière internationale", a-t-il regretté.