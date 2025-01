Officiel : Fumée blanche au Bosuil ! Jean Butez quitte l'Antwerp et réalise enfin son transfert tant attendu

Jean Butez quitte le Royal Antwerp et rejoint Côme, en Série A. Le gardien français, qui a disputé 170 matchs et réalisé 63 clean sheets avec le Great Old, se retrouve sur le banc et relève un nouveau défi en Italie.

À Côme, il rivalisera avec des gardiens d'expérience tels que Pepe Reina et Emil Audero. Jean Butez faisait partie de l'équipe qui a remporté le triplé historique il y a deux saisons avec l'Antwerp. Déjà sur le départ à l'été 2024, Jean Butez n'avait pas trouvé chaussure à son pied. Anderlecht avait notamment manifesté de l'intérêt, mais aucun accord n'a finalement été conclu. Jean Butez rejoint Côme, avec Ignace Van der Brempt et Cesc Fabregas, en Série A Cet hiver, Côme, où évolue également Ignace Van der Brempt, a donc obtenu la signature du portier français, longtemps annoncé du côté du RC Lens, en remplacement de Brice Samba. Dans le communiqué du club, le portier de 28 ans s'est montré enthousiaste à propos de cette nouvelle aventure : "Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Après quelques années réussies en Belgique, cela représente un grand pas en avant. Le projet à Côme est celui dans lequel je peux me développer, et j'ai hâte d'installer ma famille et moi-même dans cette magnifique région d'Italie." Cesc Fàbregas, l'entraîneur de Côme et ancienne star de Barcelone, d'Arsenal et de Chelsea, s'est montré très satisfait de l'arrivée de Butez. "Ses qualités de leader et son expérience sont exactement ce dont notre équipe a besoin. Jean sera un véritable atout", a déclaré l'entraîneur espagnol. Here we go! 🧐 @FabrizioRomano pic.twitter.com/isc0RMPlNg — Como1907 (@Como_1907) January 7, 2025