(Exclusif) De retour en forme, Julien Ngoy attire les regards à l'étranger

L'heure d'un départ à l'étranger est-elle venue pour Julien Ngoy ? L'attaquant du KV Malines, de retour de blessure, arrive en fin de contrat en juin prochain.

De retour d'une entorse à la cheville, Julien Ngoy (27 ans) peut enfin démarrer sa saison. L'attaquant du KV Malines est monté trois fois au jeu en fin d'année 2024, mais manquait de rythme. En match amical cette semaine face au SK Beveren, il s'est signalé avec un but et un assist.

Bref : alors que la saison va recommencer, Besnik Hasi peut compter sur un "nouvel" attaquant en forme, presque un transfert à part entière. Problème : Ngoy est en fin de contrat en juin prochain. Son avenir est donc incertain, et des clubs seraient prêts à en profiter.

Ngoy aimerait rester à Malines cet hiver

Selon nos informations, des clubs de Turquie, de Grèce mais aussi de D2 espagnole se seraient renseignés au sujet de la situation de Julien Ngoy. La saison passée, le natif d'Anvers avait déjà été prêté en Turquie, à Kasimpasa (25 matchs, 2 buts, 2 passes décisives). L'intérêt le plus concret viendrait de Grèce, mais Julien Ngoy ne souhaiterait pas forcément quitter Malines cet hiver.

Il aimerait en effet récupérer du rythme, et aider le Kavé à se qualifier pour les Playoffs. L'ex-Panda (64 matchs, 11 buts pour l'AS Eupen) est évalué à 600.000 euros sur le marché des transferts et il faut donc aussi compter avec la volonté de Malines, qui risque de perdre le joueur gratuitement.

Reste à voir si d'autres clubs belges, par exemple, pourraient flairer la bonne affaire et se renseigner pour Ngoy, qui compte 94 matchs de Jupiler Pro League pour 15 buts et 5 passes décisives et dont la polyvalence (il peut évoluer sur l'aile comme en pointe) avaient notamment poussé le Standard à s'y intéresser par le passé.