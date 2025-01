L'intérêt étranger se confirme pour Yari Verschaeren...dont la réponse n'a pas tardé

Yari Verschaeren pourrait bien quitter Anderlecht cet hiver. Encore faut-il qu'une offre satisfaisante pour tout le monde arrive sur la table.

Quand Yari Verschaeren a fait ses débuts à Anderlecht sous les ordres d'Hein Vanhaezebrouck en novembre 2018, il ne s'attendait sans doute pas à rester plus de six ans au club et de dépasser la barre des 200 rencontres avant de partir.

Mais les blessures et le manque de confiance l'ont fait stagner au Lotto Park. Malgré la rotation instaurée par David Hubert, l'Anderlecht new look s'est construit sans son Diable Rouge dans le onze de base. Au plus fort de la montée en puissance du Sporting, le numéro dix a commencé six matchs de rang sur le banc.

La blessure de Mario Stroeykens a toutefois changé la donne : Verschaeren a retrouvé un statut de titulaire et même son sens du but, avec deux réalisations de toute beauté en Europa League et en championnat.

Forcer sa chance en deuxième partie de saison ?

Stroeykens ne sera pas de retour pour la reprise, Yari Verschaeren devrait donc encore recevoir sa chance dans les prochaines semaines. Le meneur de jeu des Mauves est toutefois sur le départ depuis un certain temps.

Après l'intérêt de Westerlo, la presse turque évoquait la semaine dernière la proposition de Trabzonspor. Selon Het Nieuwsblad, l'offre est bien réelle, mais le clan Verschaeren ne serait pas très chaud quant au transfert. Reste qu'Anderlecht ne fermera pas la porte à un départ de son joueur dès janvier en cas de bonne offre.