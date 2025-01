Il y a du nouveau pour Mario Stroeykens, absent depuis bientôt un mois à Anderlecht

Mario Stroeykens est sur le chemin du retour. Le jeune médian offensif a repris les entraînements et pourrait revenir dans le groupe pour le déplacement à Courtrai, dans deux semaines.

Au début du mois de décembre, Mario Stroeykens ne remontait pas sur la pelouse pour la deuxième période de la rencontre entre le Sporting d'Anderlecht et le Beerschot.

Après avoir passé des examens complémentaires, l'un des hommes en forme des Mauves durant la première partie de saison apprenait qu'il souffrait d'une petite déchirure des ligaments de la cheville droite, et qu'il allait manquer entre six et huit semaines.

Le Diablotin n'a donc plus rejoué en 2024, et tablait sur mi-janvier pour effectuer son retour. Ce lundi, Het Laatste Nieuws indique que le médian offensif de 20 ans est plus ou moins dans les temps.

Mario Stroeykens est de retour à l'entraînement d'Anderlecht

En effet, Mario Stroeykens a recommencé à s'entraîner collectivement à Anderlecht, même s'il ne peut pas encore mettre 100% d'intensité dans ses séances.

Le quotidien du nord du pays précise toutefois que le RSCA devra jouer ses premiers matchs de l'année civile sans lui. Il pourrait faire son retour dans le groupe pour le déplacement à Courtrai du 19 janvier. Entre temps, ce sont Yari Verschaeren et Thorgan Hazard, récemment revenu de blessure, qui prendront sa place.