"Parfois, il faut chercher des solutions qui sortent du commun" : David Hubert donne le ton pour la reprise d'Anderlecht

Anderlecht reprend par un déplacement au Beerschot en Coupe de Belgique. Un premier match qui ne s'annonce pas de tout repos.

David Hubert espérait sans doute une préparation un peu plus sereine pour entamer 2025. Anderlecht disputera son premier match de l'année au Beerschot, sur un terrain déjà terriblement abîmé et rendu plus capricieux encore par la météo des dernières heures.

Mais c'est avant tout dans son équipe, et plus particulièrement dans sa défense, que l'entraîneur du Sporting tire ses principales sources d'inquiétude. Cela a d'ailleurs été le thème majeur de sa conférence de presse.

A commencer par les indisponibilités de Moussa N'Diaye et Jan Vertonghen : "Moussa a ressenti une petite gêne. On va devoir voir comment est son état. Concernant la blessure de Jan, c'est sûr qu'elle est malvenue, en plus il revenait bien. Cela a eu un impact sur tout le groupe. Mais ça reste Jan, il pense déjà au moment où il reviendra. Pour l’instant, il est abattu mais il va tout faire pour revenir en puissance".

Qui sera aux côtés de Simic ?

Dans ses propos, relayés par la RTBF, l'entraîneur anderlechtois a également confirmé la mise à l'écart de Zanka, en partance pour Los Angeles : "Il est effectivement sur le départ et pas sélectionnable. Il y a d’autres joueurs à mettre en place et à nous de trouver des solutions".

Des solutions, Hubert n'en a justement que peu dans l'arrière-garde. Alignera-t-il à nouveau Leander Dendoncker dans l'axe central ? "Parfois, il faut chercher des solutions qui sortent du commun mais on est là pour ça. C’est notre travail. Le plus important serait qu’on ait trois solutions par poste, mais ce n’est pas le cas. Donc, il faut réfléchir "out of the box." Le plus important, c’est qu’Anderlecht gagne". De quoi donner le ton d'un début d'année placé sous le signe du bricolage en attendant les renforts.