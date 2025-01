Dedryck Boyata revient pour la première fois sur sa rupture à Bruges...et révèle l'intérêt de plusieurs équipes belges

Dedryck Boyata est désormais sans club. Mais il ne se veut pas amer sur son échec à Bruges.

Il y a deux ans et demi, Dedryck Boyata s'apprêtait à jouer dans le championnat belge pour la première fois. L'ancien Diable Rouge était censé apporter toute son expérience à la défense brugeoise, avec un salaire conséquent à la clé. Mais la suite est connue : l'ancien espoir de Manchester City n'a débuté que dix matchs comme titulaire, ne jouant plus la moindre minute cette saison.

La semaine dernière, il a fini par trouver un accord avec le Club pour résilier son contrat. Il s'exprime pour la première fois sur ces mois de galère dans une interview accordée au Nieuwsblad.

"J’ai des sentiments mitigés mais c'était la meilleure solution pour moi. Il serait très facile de parler négativement du Club maintenant, surtout après les six derniers mois, mais malgré les difficultés, des relations solides se sont construites. J'ai aussi réussi à trouver le positif même dans le négatif" commence-t-il.

Prêt à rebondir

Boyata explique que les blessures dont il a souffert lors de ses premiers mois à Bruges ont conditionné le reste de son aventure. Mais il affirme ne plus avoir souffert de pépins physiques lors des deux dernières saisons. Il veut donc avant tout continuer à jouer et se veut rassurant sur son état de forme : "Je suis du genre à arriver dans les premiers pour l'entraînement et à repartir dans les derniers. J'ai eu des problèmes chroniques, mais ils sont supportables et sous contrôle".

Il se maintient donc en forme pour rapidement retrouver un club : "Le plus simple serait de rester en Belgique - j'ai des options - mais je ne veux pas non plus fermer la porte à autre chose. Je suis également prêt à faire des sacrifices. Je réalise aussi que je ne peux pas espérer le même salaire qu’à Bruges. Je veux juste trouver un club où je peux montrer ma valeur. J'ai un fils qui est aussi fou de football et j'aimerais pouvoir lui montrer ce que je peux faire".