Nouveau changement de physionomie dans la lutte pour le maintien, Malines manque l'occasion de revenir sur le top 6

Pour la première fois depuis le début du mois de novembre, le Cercle n'est plus dans la zone rouge. Les Brugeois ont battu Malines.

Le Cercle vient d'enchaîner un cinquième match sans défaite. Mieux, les Groen en Zwart l'ont emporté 1-0 face aux Malinois. Le seul but de la rencontre a été inscrit peu après la demi-heure par Felipe Augusto, qui avait été acheté cet été en vue du départ de Kévin Denkey.

Se présentant au Jan Breydelstadion avec un bilan d'une seule victoire sur ses huit derniers matchs, Malines reste fébrile. Le KV a eu le ballon, mais les meilleures occasions étaient brugeoises.

Le classement continue à se resserrer

En deuxième mi-temps, Ortwin De Wolf a en effet dû sortir le grand jeu pour dévier du bout des doigts une nouvelle reprise de Felipe Augusto sur sa barre.

Un arrêt spectaculaire qui a eu le mérite de garder les visiteurs dans le match. En vain : les derniers assauts malinois étaient trop timides pour ramener un partage.

Les hommes de Besnik Hasi manquent ainsi l'occasion de revenir à un point du top 6. La lutte pour le top 6 est toujours aussi incertaine vu l'irrégularité des uns et des autres. Le bas de tableau est plus serré encore : le Cercle sort de la zone rouge pour la première fois depuis deux mois et revient même à trois points de Malines, c'est désormais Westerlo qui glisse virtuellement en Playdowns.