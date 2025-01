Reculer pour mieux rebondir : barré à l'Antwerp il fait désormais les beaux jours du promu

L'attaquant retrouve ses sensations chez le promu, où il se relance à merveille après un passage compliqué du côté du Matricule 1.

L'Antwerp dispose d'un attaquant numéro un et titulaire indiscutable avec Vincent Janssen, mais le Néerlandais n'a pas de véritable remplaçant. Ce dernier aurait pu être Bruny Nsimba, mais ce dernier a finalement dû aller chercher son bonheur loin du Bosuil.

Le joueur évolue cette saison au FCV Dender, promu en JPL et révélation de notre championnat avec une belle dixième place et des résultats notables, alors qu'ils étaient donnés favoris pour la relégation en début de saison.

L'attaquant de 24 ans est aujourd'hui un pion essentiel de l'équipe. Avant cela, Nsimba avait porté les couleurs de l'Antwerp entre 2019 et 2023 avant d'être transféré à Beveren : "Au départ, je n'avais pas l'intention de quitter l'Antwerp", révèle le joueur dans Gazet van Antwerpen.

Penser à soi et faire une croix sur une finale de coupe

"Mais quand l'occasion s'est présentée d'avoir plus de minutes de jeu à Beveren, j'ai dû penser à moi, même si cela signifiait manquer une autre finale de coupe et la joie d'être champion", indique le joueur, qui a finalement quitté Beveren pour Dender après six mois.

Bruny Nsimba a peut-être été le remplaçant de Janssen, mais il ne regrette pas son départ : "Je regarde encore souvent les matches de l'Antwerp, mais je ne passe pas mon temps à me dire qu'ils auraient dû me garder ou que j'aurais dû rester", conclut-il.