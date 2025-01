Anderlecht va prendre sa revanche sur Bruges en attirant un jeune talent convoité par le Club...et par Chelsea

Ibrahim Kanaté va s'engager avec Anderlecht. Il passe sa visite médicale ce lundi.

Au-delà des priorités immédiates du mercato anderlechtois, Olivier Renard veut également profiter de sa première fenêtre de transferts pour réaliser quelques coups à long terme. L'arrivée d'Ibrahim Kanaté est à ranger dans cette catégorie.

Selon Het Nieuwsblad, le Sporting va bientôt officialiser le transfert de l'ailier gauche de 18 ans, qui passe d'ailleurs sa visite médicale ce lundi.

Il a fallu y mettre le prix

Ibrahim Kanaté s'est distingué lors de la Coupe du Monde U17 il y a un an. Le Mali y a atteint les demi-finales. Kanaté a été l'un des grands artisans de ce beau parcours avec 2 buts et 3 assists en six matchs.

Cela avait alors attiré les recruteurs : outre Anderlecht, on peut également citer l'intérêt de Chelsea et du Club de Bruges. Les Blauw en Zwart n'étaient cependant pas disposés à mettre la somme de 1,80 million demandée.

Un prix élevé qui n'a pas fait reculer les Bruxellois. Kanaté rejoindra donc le Sporting, en commençant par s'acclimater au football européen chez les RSCA Futures.