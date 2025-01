Coup de tonnerre en Italie : Lukaku va perdre un coéquipier, le PSG fonce dessus !

Khvicha Kvaratskhelia, la star géorgienne du Paris Saint-Germain, a décidé de quitter le Napoli cet hiver. Le PSG serait sur le point de décrocher la timbale.

Antonio Conte a révélé cette information qui a surpris tout le monde en Serie A, ce week-end : "Khvicha a demandé à être vendu. Je suis déçu, c'est un coup de tonnerre", a reconnu l'entraîneur du Napoli. "Je travaille depuis 6 mois ici avec lui pour tenter de lui montrer que quelque chose d'important pouvait être réalisé et le convaincre de prolonger son contrat".

Cela aura donc été en vain : l'ailier géorgien, élu Joueur de l'année en Serie A il y a deux ans, ne prolongera pas et le Napoli doit donc le vendre cet hiver pour éviter qu'il parte gratuitement dans 6 mois. Khvicha Kvaratskhelia est encore très important pour les Partenopei cette saison, avec 5 buts et 3 passes décisives.

Et ce départ soudain, on sait déjà pour quel club ce sera : sauf retournement de dernière minute, Kvaratskhelia signera en faveur du PSG. L'Equipe annonce qu'un accord pourrait être trouvé ce lundi. Le club français serait prêt à mettre entre 65 et 70 millions d'euros, pour un joueur estimé à 85 millions par Transfermarkt.

Khvicha Kvaratskhelia avait rejoint le Napoli en 2022 en provenance du Dinamo Batumi, où le Géorgien était retourné en provenance du Rubin Kazan suite à l'attaque russe sur l'Ukraine. Acheté 13 millions d'euros à peine, l'ancien meilleur joueur et meilleur dribbleur du championnat russe a confirmé ses qualités en Serie A, devenant l'un des hommes clefs du titre de 2023 et finissant meilleur passeur et joueur du championnat.

Une grosse perte, donc, pour Antonio Conte mais aussi pour Romelu Lukaku qui perd là l'un de ses partenaires privilégiés sur le front de l'attaque napolitaine. On attend de voir qui renforcera le Napoli dans l'autre sens.