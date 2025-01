Une bonne leçon : le prodige Luka Vuskovic connaît sa sanction après avoir pété les plombs sur Lawrence Visser

Luka Vuskovic s'était jusqu'ici signalé par son talent incroyable et son niveau de jeu impressionnant à 17 ans seulement. Ce week-end, il a été exclu pour la première fois.

Luka Vuskovic est un véritable artiste, et un diamant brut, on le sait déjà. Mais on oublie parfois qu'il est aussi un gamin, et que la fougue des Balkans court également dans ses veines. Le week-end passé, le tout jeune défenseur du KVC Westerlo a pris son premier carton rouge en Jupiler Pro League.

Un rouge mérité, Vuskovic ayant très mal pris une carte jaune brandie par Mr Visser et s'étant comporté de manière menaçante et déplacée à son encontre. L'arbitre avait immédiatement réagi et donné un carton rouge direct au Croate.

Une expulsion approuvée par le Département d'arbitrage et Mr Lardot ce lundi lors de Under Review, et pour laquelle Vuskovic connaît désormais sa sanction. Pour son comportement "irrespectueux et menaçant", il est suspendu pour un match par la Commission Disciplinaire de l'URSBFA.

Un match ferme assorti de deux matchs avec sursis ainsi que d'une amende de 2000 euros. Qui plus est, le carton jaune reçu avant le rouge direct était son 5e de la saison : Luka Vuskovic sera donc suspendu en tout deux matchs d'affilée.

Le KVC Westerlo peut toujours se porter en appel de cette décision, et plaider par exemple le peu d'antécédents et le jeune âge de son défenseur pour obtenir un sursis complet. Mais la sanction peut aussi s'avérer plus sévère en appel.