Indispensable mais disparu des radars depuis le mois d'octobre : le Standard craint le pire pour David Bates

Le Standard est toujours aussi solide défensivement. Pourtant, Ivan Leko doit bricoler pratiquement toutes les semaines.

L'artisan de l'équilibre défensif du début de saison, c'est lui ! Arrivé de Malines, David Bates a apporté à la défense du Standard son leadership et sa force dans les duels, pour emmener dans son sillage ses jeunes compagnons d'arme. De quoi permettre aux Rouches de se donner un peu d'air dès le début de la compétition.

Depuis la blessure au genou de Bates, Ibe Hautekiet, Henry Lawrence et maintenant Daan Dierckx ont continué à grandir auprès de Bosko Sutalo. Mais Ivan Leko reste préoccupé par l'état de son Écossais. Ce n'est pas pour rien que la direction en a fait le seul achat payant du mercato estival.

Lorsque David Bates s'est blessé une première fois à la fin du mois de septembre, Leko a pu le récupérer pour les matchs contre Anderlecht et Charleroi. Mais après avoir rechuté face aux Zèbres, le défenseur a définitivement été lâché par son genou, son retour est sans cesse postposé.

Bientôt sur le billard ?

La situation est précaire : selon SudInfo, la nature exacte de sa blessure n’a toujours pas été déterminée. La douleur est pourtant persistante et l'empêche de reprendre l'entraînement. Le joueur fait pourtant tout ce qu'il peut, consultant plusieurs spécialistes en Belgique et en Europe.

Le pire n'est pas à exclure : une opération pourrait être envisagée et l'éloigner des terrains pour repartir sur de meilleures bases. Les pépins physiques de Bates donnent d'autant plus d'importance à l'arrivée d'Attlia Szalai, à son tour attiré pour apporter son gabarit et son expérience à la défense des Rouches.