Le meilleur moment pour se déplacer à Anderlecht ? Jonas De Roeck s'exprime sur son retour au Lotto Park

Nous sommes à la veille de la demi-finale de Coupe de Belgique entre Anderlecht et l'Antwerp. Jonas De Roeck s'est présenté face à la presse.

Après avoir tous deux souffert dans le bac à sable du Beerschot pour la reprise, Anderlecht et l'Antwerp s'affrontent en Coupe demain. Pour les Mauves, il s'agit sans doute du chemin le plus court pour remporter leur premier trophée depuis huit ans. Mais en face, l'Antwerp s'est fait une spécialité de la compétiton : il en a disputé les deux dernières finales.

"Je pense que le tirage au sort était souvent en notre faveur" relativise Jonas De Roeck. "Dans le passé, vous aviez plus de surprises. La différence entre les séries amateurs et professionnelles était alors plus mince qu’elle ne l’est aujourd’hui" explique-t-il, dans des propos relayés par Het Nieuwblad.

Mais quand on lui demande la mauvaise passe traversée par Anderlecht (les Mauves restent sur un bilan de 0 sur 9) en fait le meilleur moment pour se rendre au Lotto Park, sa réponse fuse : "Non, ce n'est pas un hasard si Anderlecht est en demi-finale et compte un point de plus que nous en championnat. Il ont quelques blessés, mais il y a suffisamment de qualité dans le noyau".

Prêt à jouer un mauvais tour à ses anciennes couleurs

De Roeck connaît bien le Sporting pour y avoir coaché de 2018 à 2021 (d'abord chez les U21 puis comme assistant de Fred Rutten, Franky Vercauteren et Vincent Kompany) : "Un joueur comme Dreyer est très dangereux. Si l’on pense que c’est le moment idéal pour aller à Anderlecht, la sous-estimation nous guette. Jouer là-bas est toujours difficile. Nous devons être prêts à saisir nos occasions".

Contre le Beerschot, l'Antwerp s'est aligné dans une défense à trois. Anderlecht doit-il s'attendre à pareil dispositif ? De Roeck n'a pas levé le voile : "Je regarde la forme physique de mes joueurs et les forces et faiblesses de l'adversaire".