Le RFC Liège privé de l'un de ses meilleurs buteurs dès cet hiver ? Un club phare du continent africain a déposé une première offre

176

Il y a un an, le RFC Liège perdait Adriano Bertaccini, parti à Saint-Trond. Les Sang et Or laisseront-ils cette fois partir Midou Mouhli ?

Avec 18 buts marqués en 16 matchs de D1B cette saison, le RFC Liège se cherche encore offensivement. Le weekend dernier au RWDM, Gaëtan Englebert a placé Zakaria Atteri et Midou Mouhli sur le banc. Le dernier cité a beau n'avoir inscrit que quatre buts, il n'en est pas moins le deuxième meilleur buteur de l'équipe, à une réalisation de Flavio Da Silva, qui n'évolue pas non plus dans un rôle de numéro neuf. Présent à Rocourt depuis 2021 (il était alors arrivé gratuitement de Seraing), Mouhli arrive en fin de contrat. Il pourrait donc rapidement quitter les Sang et Marine. D'autant que de l'intérêt, il semble bien y en avoir. Mouhli bientôt en Ligue des Champions africaine ? Sacha Tavolieri rapporte ainsi que le club a reçu une offre émanant de l'Espérance Tunis, actuellement cinquième du championnat tunisien. Des discussions seraient en cours en vue d’aboutir à un accord entre toutes les parties. Un transfert à Tunis pourrait être intéressant pour le joueur : l'Espérance dispute la Ligue des Champions africaine et trône actuellement à la première place de son groupe, à égalité avec le FC Pyramids, le club égyptien qui avait acheté Cristian Benavente à Charleroi pour six millions d'euros il y a six ans.