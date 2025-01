Zeno Debast plus que prêt à passer un nouveau cap dans sa carrière ? Les chiffres sont parfois surprenants

Zeno Debast se bat pour une place de titulaire au Sporting Portugal. Mais ses progrès des derniers mois en font tout de même un profil intéressant.

Malgré un transfert à plus de 15 millions l'été dernier, Zeno Debast n'est pas arrivé avec une place de titulaire réservée en guise de promesse au Sporting Portugal, loin de là. Le Diable Rouge a d'ailleurs commencé les quatre premiers matchs de championnat sur le banc, avant d'intégrer le onze de Ruben Amorim.

Mais depuis le départ de l'entraîneur à l'origine de sa venue, c'est à nouveau plus compliqué. Debast a ainsi refait banquette lors des trois derniers matchs, même si sa dernière entrée a fait parler.

L'ancien Anderlechtois est pourtant mis à l'honneur dans la dernière étude du CIES (l'Observatoire du football) ayant pour objet les joueurs de moins de 23 ans évoluant hors des cinq plus grands championnats les plus prêts à rejoindre une grande écurie européenne.

La Pro League, un championnat tremplin

Zeno Debast est tout simplement premier du classement, devant Ryan Flamingo et Malik Tillman, deux joueurs du PSV. Pour établir cette liste, le CIES a croisé des données telles que le temps de jeu des joueurs lors de la dernière année, le niveau sportif des matchs disputés et les performances dans six domaines de jeu.

Le deuxième Belge du classement est à retrouver à la dixième place, il s'agit de Johan Bakayoko. Christos Tzolis (treizième), est le premier joueur du championnat belge, juste devant Jarne Steuckers, une place plus loin.

Mario Stroeykens est quant à lui 25e. Matte Smets (97e), Archie Brown (96e), Christopher Bonsu Baah (91e), Franjo Ivanovic (89e), Mathias Delorge (87e), Ibrahima Bangoura (73e), Mika Godts (71e), Matteo Dams (61e), Anan Khalaili (53e), Joel Ordonez (49e) et Ardon Jashari (45e) figurent également dans le top 100.