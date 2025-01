"Ce que nous espérions tous est arrivé" : la nouvelle tant attendue pour Arthur Vermeeren à Leipzig

Arthur Vermeeren restera bien à Leipzig. Le club l'a annoncé officiellement.

En six mois à Leipzig, Arthur Vermeeren a retrouvé la confiance et le temps de jeu que l'Atletico Madrid n'a pas su se permettre de lui donner. Auteur de son premier assist en Bundesliga le weekend dernier, le Diable Rouge s'est imposé comme titulaire.

Grâce à cela, il a rapidement atteint le nombre de matchs fixés dans la clause d'achat obligatoire. Il était donc entendu que son prêt allait se transformer en transfert définitif chez nos voisins teutons.

Leipzig l'a confirmé ce midi : Arthur Vermeeren y est désormais sous contrat jusqu'en 2029. L'opération rapporte la jolie somme de 20 millions à l'Atletico Madrid (soit deux de plus que ce que les Colchoneros avaient payé à l'Antwerp il y a un an, et même cinq si l'on y inclut les trois millions du prêt payant).

Fest verpflichtet: Arthur #Vermeeren bleibt ein Roter Bulle! 🤝 Aufgrund der Anzahl an Einsätzen wurde die vereinbarte Kaufpflicht für unseren Leihspieler mittlerweile aktiviert! Der 19-Jährige hat nun einen Vertrag bis 2029.



Schön, dass du bleibst! ❤️🤍 — RB Leipzig (@RBLeipzig) January 17, 2025

Il disposait encore...de cinq ans de contrat à Madrid

"Je suis très heureux d'être chez Red Bull dans les années à venir. Je me sens très à l'aise à Leipzig depuis le premier jour. J'ai l'opportunité de me développer pendant de nombreuses minutes et d'aider l'équipe sur le terrain. Le RB Leipzig a une très bonne réputation en tant que club avec un grand potentiel, où les jeunes joueurs peuvent faire leurs preuves au plus haut niveau. passer à l'étape suivante Nous voulons accomplir beaucoup de choses ensemble. J’ai vraiment hâte aux années à venir" a-t-il déclaré.

Le directeur sportif Marcel Schäfer se réjouit lui aussi de l'opération : "Ce que nous espérions tous du transfert d'Arthur s'est produit : il s'est rapidement intégré à nous, a récolté beaucoup de temps de jeu et est devenu une figure fiable dans notre milieu de terrain. Arthur a un très bon contrôle du jeu et est calme même dans les espaces restreints. Situations et souvent prend la bonne décision. Il ne faut pas oublier qu’Arthur est encore très jeune et a beaucoup de potentiel".