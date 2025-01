Manchester City à l'offensive : trois joueurs devraient être annoncés prochainement

Suite aux récents mauvais résultats des Sky Blues, Manchester City continue de se montrer actif sur le marché des transferts en cette période hivernale. Le journaliste de référence pour le mercato, Fabrizio Romano, expliquait ce jeudi soir que les transferts des défenseurs centraux Abdukodir Khusanov et Vitor Reis se confirment. L'accord aurait été conclu, il ne manquerait plus que les tests médicaux.

🚨🔵 Manchester City’s next signing Abdukodir Khusanov, on his way to England with his agents! ✈️🇺🇿 Medical tests booked for both Khusanov and Vitor Reis, here we go confirmed x2. 🏁 pic.twitter.com/SJir7co7vp

Quelques instants après cette annonce, le spécialiste des transferts a ensuite rapporté que l'avant-centre de Francfort, Omar Marmoush, rejoindrait également le club. Un accord aurait été conclu pour un contrat de cinq ans.

Sur un véritable nuage depuis le début de saison, l'Égyptien a donc réussi à séduire les Citizens. Pas étonnant quand on parle de ses statistiques : 20 buts et 14 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues. Rien que ça.

Une fois toutes les visites médicales terminées, les officialisations ne devraient pas tarder pour les trois hommes. Erling Haaland devrait-il s'inquiéter ? Réponse prochainement.

🚨🔵 Omar Marmoush to Manchester City, here we go! Deal in place with Eintracht Frankfurt after final round of talks.



Five year deal agreed with Egyptian forward who wanted to join Man City.



ℹ️👀 Vitor Reis, Khusanov… and now Marmoush. pic.twitter.com/FIzlss8AGs