Qui sera le prochain sélectionneur des Diables ? Voici les six favoris pour succéder à Domenico Tedesco

Vincent Mannaert est officiellement à la recherche d'un nouveau sélectionneur pour les Diables depuis le licenciement de Domenico Tedesco, devenu officiel ce vendredi. Voici les six favoris pour lui succéder.

L'information est désormais officielle, Domenico Tedesco n'est plus le sélectionneur des Diables. On s'y attendait, après la première évaluation de Vincent Mannaert dans son nouveau rôle, à l'Union Belge. L'ancien homme fort du Club de Bruges a même déjà lancé quelques pistes, ces dernières semaines.

Celle menant à Sergio Conceiçao, notamment, qui a fini par prendre place sur le banc de l'AC Milan. Celles menant à Michel Preud'homme et Xavi, aussi, mais les deux hommes auraient refusé. Alors, un Belge ou un entraîneur étranger, jeune ou expérimenté ? Qui serait le remplaçant idéal de Tedesco à la tête des Diables ?

Rudi Garcia, ça ne fait pas rêver

Ce n'est pas le nom le plus glamour de la liste. Mais celui de Rudi Garcia a bel et bien été placé sur celle de Vincent Mannaert. L'entraîneur français est libre depuis son départ de Naples en novembre dernier.

Depuis le début de sa carrière d'entraîneur professionnel, en 2001 (cela fait de lui le coach le plus expérimenté de la liste), l'homme de 60 ans a connu beaucoup de hauts et de bas. Mais son palmarès s'arrête toutefois à son doublé historique réalisé avec Lille lors de la saison 2010-2011, avec, évidemment, Eden Hazard en chef d'orchestre.

Rudi Garcia, c'est un entraîneur avec lequel les meilleurs joueurs peuvent avoir beaucoup de liberté, comme ce fut le cas lors de son passage à l'OM. Il peut aussi proposer une mise en place tactique solide pour résister aux ténors, comme il a su le faire avec Lyon face à la Juventus et Manchester City, en Ligue des Champions. Un entraîneur qui sait aussi, visiblement, faire régner l'ordre.

Rudi Garcia coche plusieurs cases, mais ne semble cependant pas foncièrement se démarquer par rapport aux autres. Ses équipes ont aussi souvent proposé un jeu très décevant, défensif et peu amusant. Ses coups d'éclat ont été fantastiques, mais rares. Pas sûr que ça soit ce sont les Diables ont besoin.

Mark Van Bommel, une option intéressante

Il est, depuis le début, une option figée dans la tête de Vincent Mannaert. Libre depuis son départ de l'Antwerp, le 30 juin dernier, la légende néerlandaise serait intéressée par le poste. Un entraîneur qui a réussi à remporter le triplé Jupiler Pro League, Coupe, Supercoupe avec le Great Old. Mais est-ce, au fond, la meilleure solution ?

Le style de Mark Van Bommel, on le connaît. Physique, athlétique, avec de la combativité, il pourrait convenir à des Diables ayant besoin d'un sacré coup de jus après l'ère Tedesco. Il connaît déjà bien une partie de la nouvelle génération, comme Arthur Vermeeren, Mandela Keita et d'autres (Zeno van den Bosch, dans le futur ?) et pourrait s'appuyer sur ces bases.

Rappelons toutefois que ses passages au PSV, et surtout à Wolfsburg, ont été des échecs. Une option intéressante pour Vincent Mannaert et l'Union Belge, mais peut-être, tout de même, plus limitée tactiquement que certains autres candidats.

Erik ten Hag à la relance chez les Diables ?

Il est une autre piste de Vincent Mannaert. L'ancien entraîneur de Manchester United cherche à se remettre de son licenciement à Old Trafford et aurait aussi sa place sur la liste de l'Union Belge. Avant d'entamer la suite, soulignons que Ten Hag, bien que son passage soit largement critiquable, a remporté une FA Cup et une EFL Cup avec, probablement, la pire équipe de l'histoire de Manchester United. Récemment, personne n'a su faire mieux que lui.

Erik ten Hag, c'est surtout l'entraîneur qui s'est révélé lors de l'incroyable épopée de l'Ajax Amsterdam vers les demi-finales de la Ligue des Champions, Vainqueurs du Real Madrid, entre autres, les Ajacides avaient été éliminés à la toute dernière seconde de la manche retour par Tottenham et le triplé de Lucas Moura, au terme d'une rencontre épique. Un entraîneur avec un vrai sens tactique, qui sait depuis son passage à United comment frapper du poing sur la table au bon moment. Saurait-il le faire avec Courtois, Lukaku et compagnie ? C'est une autre histoire.

Thierry Henry, est-ce vraiment une bonne idée ?

Il s'agirait de l'option privilégiée par le groupe des joueurs. Ancien entraîneur adjoint sous les ordres de Roberto Martinez, Thierry Henry serait aussi pisté par la fédération, bien que l'ancien attaquant français a dernièrement nié avoir eu un quelconque contact récent avec la fédération. On en doute, très fort.

Thierry Henry est bien une option pour les Diables, mais bien que sa carrière de joueur fasse rêver petits et grands, sa reconversion sur les bancs ne se passe, pour le moment, pas comme prévu. Avec un échec à Monaco et un autre à Montréal, Henry ne fait pas encore partie de la prometteuse nouvelle génération d'entraîneurs, malgré lui.

Finaliste des Jeux Olympiques avec la France (ce qui peut être considéré comme une petite déception, à domicile), Thierry Henry n'est vraisemblablement pas le candidat avec le sens tactique (d'un point de vue collectif) le plus développé. Son ego et ses remarques en interview ne sont pas, non plus, faciles à gérer pour un joueur. Son ego, par contre, lui permettrait de "rentrer dans le lard" de certains cadres dont il reçoit le plus profond respect, et qui ont bien besoin, comme mentionné ci-dessus, d'un coup de jus. Sa communication, aussi, a souvent été décriée. Et ça, après le passage de Tedesco, personne n'en a besoin.

Hein Vanhaezebrouck, la solution des fans

En se baladant sur les réseaux sociaux, voici un nom qui revient très souvent. Peut-être même celui qui revient le plus souvent. Les supporters des Diables aimeraient, eux, voir Hein Vanhaezebrouck prendre la tête de l'équipe.

Un entraîneur au sens tactique ultra-développé, qui a réussi à gagner avec La Gantoise et qui a déjà officié lors de rencontres importantes de Coupe d'Europe. L'ancien coach des Buffalos, mais aussi de Courtrai, Genk et Anderlecht, est aussi un entraîneur belge, ce que beaucoup aimeraient après les ères Martinez et Tedesco.

Devenu analyste, l'homme de 60 ans semble se sentir comme un poisson dans l'eau dans sa reconversion. Pourrait-il toutefois résister à l'appel du pays ?

Philippe Clément coche peu de cases

L'actuel entraîneur des Rangers est sur la corde raide. Il récupère un petit peu de crédit à chaque victoire, mais en consomme, plus qu'il n'en récupère, à chaque défaite. Et cette saison, des défaites, il y en a trop pour la deuxième puissance écossaise, qui réfléchit de plus en plus à limoger le coach belge.

Être belge, c'est un point commun que Philippe Clément a avec Hein Vanhaezebrouck, mais c'est aussi un atout pour reprendre la tête des Diables. C'est peut-être le seul qu'il a, comparé aux autres candidats. Avec le Club de Bruges, le meilleur noyau du pays, Clément a tout gagné en Belgique, dont quatre championnats. En dehors de nos frontières, ce fut plus compliqué.

A Monaco, Philippe Clément n'a pas su rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Une tâche très difficile, qui lui avait pourtant été confiée au début de son mandat. Inquiéter, voire battre le PSG était la priorité. Raté, puisque Clément et Monaco n'ont rien gagné. Et malgré la très belle remontée avec les Rangers en championnat, la saison dernière, ce n'est pas sa Coupe d'Écosse remportée la saison dernière qui va changer les choses.

Six hommes pour une place, ou bien une surprise ?

Que ça soit sur le plan tactique, charismatique, du palmarès et de la personnalité, il y a peu de chances que la situation avec Philippe Clément soit bien différente qu'avec Domenico Tedesco. Les Diables ont besoin d'un patron, qui saura convaincre et impliquer les cadres, tout en faisant régner l'ordre et en continuant d'intégrer les petits nouveaux. Il semble y avoir mieux, sur le marché.

Tant d'options, pour lesquelles nous n'avons pas parlé de l'important aspect financier, qui s'offrent à Vincent Mannaert et à l'Union Belge. L'un de ces entraîneurs deviendra-t-il le nouveau sélectionneur des Diables, ou devons-nous nous attendre à une surprise ? Réponse dans les prochaines semaines.