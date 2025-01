Thorgan Hazard révèle ce qui rend son retour encore plus difficile : "Verschaeren m'avait averti"

Thorgan Hazard est à nouveau rentré au jeu en deuxième période contre l'Antwerp. Il semble monter en puissance mais veut rester prudent.

"Nous méritions probablement de marquer plus de buts", a déclaré Thorgan Hazard après le match. "Avec les trois tirs sur le poteau, le score aurait pu être plus large. Nous avons bien géré la rencontre, en leur accordant peu d'occasions. La moitié du travail est faite. Après notre défaite contre le Club de Bruges, nous voulions rebondir, et c'est ce que nous avons fait. Nous pouvons être satisfaits".

Hazard a souligné que l'équipe a délibérément évité de prendre des risques en fin de match. "Nous savions qu'il y aurait un match retour, donc nous ne voulions pas prendre trop de risques à la fin". A titre personnel, le Diable Rouge a livré une très bonne montée au jeu. Appelé à remplacer Samuel Edozie un peu plus tôt que prévu, il a désarçonné la défense anversoise à plusieurs reprises.

Thorgan Hazard continue à monter en puissance

Il est même possible de le voir titulaire très prochainement : "Je me sens de mieux en mieux sur le terrain", a déclaré le milieu de terrain. "Je joue de plus en plus de minutes et je pense que je pourrai bientôt recommencer un match. Même à l'entraînement, je me sens de plus en plus fort. Nous jouons tous les trois jours, donc ce moment arrivera rapidement. J'ai vraiment hâte."

Cependant, Hazard a admis qu'il ne jouait pas encore totalement libéré. "C'est la seule difficulté quand on revient en hiver", a-t-il expliqué. "Yari Verschaeren m'avait prévenu que ce serait un peu plus difficile à cause du temps et du froid. Mais je sens que je progresse de plus en plus. Ça ne pourra que s'améliorer."

Le Brainois reste positif quant à l'avenir. "Je travaille dur pour être complètement de retour, aussi bien physiquement que mentalement. En tant qu'équipe, nous avions besoin de cette victoire pour avancer. De belles choses sont possibles dans les semaines à venir".