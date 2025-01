Un climat inutilement tendu pour la fin de saison de Charleroi : "Dans le foot, les excuses, ce n'est pas bien"

Charleroi ouvre la 22e journée de Pro League avec un déplacement à La Gantoise ce soir. Rik De Mil s'est présenté face à la presse dans un contexte assez tendu.

La semaine a été du genre agitée au Mambourg. Le match interrompu, et finalement perdu, contre l'Union a laissé des traces, la fracture semble plus grande que jamais entre le club et une partie de ses supporters. Les Zèbres s'apprêtent à défier les Buffalos sans le soutien du Block 22 et des Storm Ultras 2001, les deux groupes de supporters interdits de déplacement.

C'est dans ce contexte que Rik De Mil s'est présenté face à la presse. Les événements du weekend derniers ont évidemment été l'un des principaux sujets de discussion : "Oui, on en a reparlé. Parce que j’aimerais dire qu’on ne peut pas généraliser, la plupart des supporters de Charleroi sont incroyables" déclare-t-il, dans des propos relayés par la RTBF.

L'entraîneur des Zèbres ne veut pas perdre ses supporters, il appelle tout le monde à rester derrière l'équipe : "Il y a des gens qui ont fait quelque chose qui n’était pas vraiment intelligent. Mais après, on doit rester unis et ça, c’est le plus important. On a besoin des supporters".

Se recentrer sur le terrain

De Mil veut aussi se regarder dans le miroir et n'a pas oublié les deux buts encaissés après la reprise contre les Unionistes : "J'ai aussi parlé de nous parce que je trouve qu’on doit apprendre beaucoup de choses de cette situation. Dans le foot on doit parvenir à rester très fort dans la tête. Peu importe ce qui arrive. On a du travail à faire là-dessus".

Difficile toutefois de faire abstraction des événements en tribune, de repartir d'une page blanche : "Dans le foot, les excuses, ce n’est pas bien. On doit se regarder soi-même parce que c’est trop facile de dire que c’est seulement à cause des supporters. Oui, ça nous a touchés et c’est parce qu’il y a des choses qui sont arrivées dans le passé qui ont vraiment touché les joueurs. Mais on ne peut pas chercher d’excuses, on doit se regarder soi-même et tout faire pour gagner chaque match".

Rik De Mil a également évoqué le mercato : "J’ai des discussions avec la direction. Ils savent ce dont on a besoin pour atteindre notre objectif. Et maintenant je dois attendre jusqu’au moment où ça arrivera". L'été dernier, Charleroi a signé une grande partie de ces recrues au début de la fenêtre de transfert, mais le mercato hivernal s'est souvent dessiné dans sa dernière ligne droite au Mambourg.