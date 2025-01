Besnik Hasi déçu... et abandonné par ses joueurs contre Genk : "C'est déjà difficile contre eux, mais dans ces conditions..."

Besnik Hasi et le KV Malines se trouvent dans une situation délicate. Et lorsque les joueurs ne suivent plus la tactique souhaitée, la situation devient vraiment intenable.

"Outre notre but, nous avons eu une excellente opportunité en début de match avec Geoffry Hairemans. Nous avons bien commencé dans les dix à douze premières minutes. Le fait que nous ayons ensuite décidé de presser haut n'était pas prévu", a souligné Besnik Hasi en conférence de presse après la défaite de Malines face au Racing Genk, ce samedi. "Le plan était de rester en bloc moyen. Si vous pressez haut et que les défenseurs ne suivent pas, cela crée beaucoup d'espace." Les joueurs de Malines n'ont pas respecté la tactique imposée par Besnik Hasi, ce qui a eu le don d'énerver le T1. "Défendre contre Genk est déjà difficile, mais cela devient encore plus compliqué si vous laissez des espaces. Pourquoi continuer à presser haut en menant au score ?" La recherche de stabilité n'a pas été concluante L'entraîneur du KV Mechelen souligne néanmoins que défendre contre Genk est vraiment difficile. Il est même convaincu que les Limbourgeois auraient obtenu un meilleur résultat à Bruges s'ils y avaient mis autant de mouvement dans leur jeu qu'à Malines. "Nous avons alors opté pour plus de stabilité en alignant une double couverture." A la mi-temps, Hasi a retiré l'un des défenseurs centraux, Welsh. "Nous avons entamé la seconde mi-temps avec beaucoup de courage, mais nous n'avons que très peu approché le but de Genk. L'intensité n'était pas là. Nous ne pouvions pas réclamer davantage. Nous sommes une bonne équipe, mais actuellement nous ne sommes pas assez bons." Hasi voit encore des possibilités d'amélioration La confiance diminue visiblement, mais l'entraîneur du KVM voit encore des possibilités d'amélioration. "Hammar n'a pas commencé car il était malade en milieu de semaine, mais il est fort dans la récupération et peut nous aider au milieu du terrain. Nous espérons pouvoir récupérer Storm et retrouver un meilleur jeu. Le monde extérieur sera peut-être négatif envers les joueurs, mais je ne le serai pas. Nous avons confiance en nos joueurs", a-t-il conclu.