Discussions en cours entre l'Union Belge et un nouveau prétendant sérieux à la reprise des Diables Rouges !

La recherche d'un nouveau sélectionneur pour les Diables Rouges est en cours après le départ de Domenico Tedesco. Des discussions ont été entamées avec Julen Lopetegui (58), l'entraîneur espagnol expérimenté qui a été licencié plus tôt ce mois-ci de West Ham United.

La recherche de Vincent Mannaert pour trouver le nouveau sélectionneur des Diables s'est intensifiée depuis l'officialisation du départ de Domenico Tedesco, ce vendredi. Plusieurs noms ont déjà été évoqués pour le remplacer.

Mais, ce dimanche, Het Nieuwsblad et la DH confirment la piste de Sacha Tavolieri en affirmant que l'Union Belge discute avec un homme dont on n'avait pas encore parlé : Julen Lopetegui, entraîneur avec un CV impressionnant, licencié de West-Ham début janvier. Il avait succédé à David Moyes, mais n'a pas réussi à amener les Hammers vers de meilleures performances.

Lors de son départ, le club londonien occupait une décevante quatorzième place en Premier League, loin des attentes. Cependant, l'Espagnol jouit d'une grande considération dans le monde du football.

Julen Lopetegui, le candidat idéal pour les Diables ?

Il a de l'expérience au plus haut niveau, tant au niveau des clubs qu'au niveau international. Lopetegui a précédemment été sélectionneur de l'Espagne et a dirigé le Real Madrid et Séville. Avec les Andalous, il a d'ailleurs remporté l'Europa League en 2020.

L'Union Belge semble avoir trouvé en Lopetegui un candidat habitué à travailler avec des stars. Après une année 2024 décevante et le licenciement de Tedesco, il est crucial de trouver un entraîneur capable de tirer le meilleur parti des nouveaux talents émergents.

Savoir si Lopetegui deviendra effectivement le nouveau sélectionneur national dépendra des négociations. Des noms comme Thierry Henry, Rudi Garcia et Mark van Bommel ont également circulé.