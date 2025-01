"Sa façon de vivre le football est parfaite pour moi" : Romelu Lukaku plein d'éloges envers l'entraîneur qui a su le faire progresser

Napoli a frappé fort hier en empochant les trois points sur la pelouse de l'Atalanta, qui reste une équipe compliquée à jouer chez elle et qui est ambitieuse.

"Les leaders de l'équipe aujourd'hui sont Di Lorenzo, Anguissa, Meret, Juan Jesus. J'essaie d'apporter ma contribution, je parle plusieurs langues et je veux rassembler tout le monde", confiait le Diable Rouge dans une interview accordée à Radio Crc.

Pourtant, Romelu Lukaku est arrivé au Napoli pour remplacer Victor Osimhen, devenir un cadre et permettre à l'équipe d'achever ses ambitions de titres et de coupes. C'est de la tête qu'il a inscrit en fin de match le but de la victoire pour les Partenopei. Une victoire qui permet au Napoli de prendre les rênes de la Serie A devant l'Inter.

Au-delà du match, le Belge s'est confié sur sa relation avec son entraîneur qu'il retrouve après un passage court mais réussi à l'Inter : "En tant qu'entraîneur et en tant que personne dans ma vie, sur et en dehors du terrain, je sais que je peux m'ouvrir à lui sur le plan personnel. Il me comprend et sait quels sacrifices je fais pour le football. Je peux lui expliquer ce que je ressens, sa mentalité et sa façon de vivre le football sont parfaites pour moi."

C'est un entraîneur qui fait progresser chaque joueur

"C'est quelqu'un qui fait toujours attention aux détails, il s'occupe de chaque mouvement, de chaque action dans les phases défensives et offensives. Nous sommes tellement préparés que nous n'avons pas le droit à l'erreur. J'aime cette responsabilité et c'est un entraîneur qui fait progresser chaque joueur et sait faire de vous un gagnant", estime Lukaku.

"A l'Inter, il est parvenu à me booster moralement. Ensuite, lorsque nous nous sommes retrouvés ici à Naples, ce fut un moment agréable parce que nous nous sommes regardés et j'étais très heureux de pouvoir travailler à nouveau avec lui. Il m'a alors dit que c'était le moment de faire quelque chose de bien ensemble", ponctue le Belge.