Bien loin de sa forme du Standard, Wilfried Kanga va se relancer...sous les ordres d'un champion du monde

La saison passée, Wilfried Kanga avait été l'une des principales satisfactions de la saison du Standard. D'abord tout seul sur son île puis entouré par Kelvin Yeboah, l'attaquant franco-ivoirien s'était montré précieux par sa capacité à peser sur une défense et à garder le ballon dos au but.

Il avait même fini meilleur buteur de l'équipe avec 12 réalisations. Ce n'est pas un hasard si Ivan Leko a espéré pouvoir le garder une saison de plus. Mais l'entraîneur croate savait que la mission serait presque impossible.

Kanga appartient au Hertha Berlin (qui avait déboursé cinq millions pour le recruter en 2022). Cet été, le club allemand l'a prêté à Cardiff. Malgré son profil qui semblait taillé pour les matchs de Championship, l'attaquant de 26 ans ne s'est pas montré à son avantage au Pays De Galles.

Après cinq titularisations de suite en début de saison (pas une seule victoire), l'ancien Rouche n'est plus jamais réapparu dans le onze. Il a même sauté de la sélection pour le dernier match contre Swansea, confirmant l'hypothèse de la fin anticipée de son prêt.

Il est en passe de se relancer au Dinamo Zagreb. Wilfried Kanga est arrivé en Croatie pour signer son contrat avec le Dinamo, entraîné par un certain Fabio Cannavaro. La future recrue vise le titre de champion mais aura fort à faire : l'équipe est actuellement troisième, à sept points de Rijeka et de l'Hajduk Split.

Wilfried Kanga has landed in Zagreb, and he is set to undergo medicals tomorrow before signing a contract with Dinamo.



"I believe we will be champions, that's why I came."



📸 Germanijak pic.twitter.com/uDTNUMbRlF