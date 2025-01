Mais que se passe-t-il à La Louvière ? "On a grillé notre joker"

La Louvière n'a pas gagné depuis trois matchs désormais, et n'a plus vraiment droit à l'erreur. Frédéric Taquin n'était pas heureux après le partage face aux Futures ce dimanche.

Trois partages d'affilée : la RAAL cale ces dernières semaines. Les Loups n'ont plus qu'un point d'avance sur le RWDM à cette deuxième place si précieuse en Challenger Pro League. Et si les matchs nuls précédents étaient acceptables aux yeux de Frédéric Taquin, celui de ce dimanche lui déplaît fortement.

"Là, je ne suis pas content. Les deux partages précédents, c'était de très bons partages : Beveren et le RWDM, ce sont des concurrents, tu te neutralises. Aujourd'hui, tu gâches des points. On n'est même pas remontés sur le terrain en seconde période", lâche le coach de la RAAL. "Pourquoi ? Si j'avais la réponse... Je ne me l'explique pas".

La RAAL grille son joker avant de recevoir Zulte Waregem

Dans l'attitude et l'intensité, notamment, la RAAL a été par moments inférieures aux U23 du Sporting, ce qui n'est pas habituel. "J'ai l'impression que nous sommes dans une période de moins bien. Il va falloir être autrement plus performants à l'avenir. Paraître ne suffira pas. Je nous ai sentis fragiles par moments alors que ça ne nous ressemble pas", regrette Taquin.

"Nous ne perdons que 10 points sur notre premier tour. Chaque équipe a un passage à vide, c'est arrivé au RWDM, au Patro... Mais il va falloir tourner très vite le bouton. Après les deux partages précédents, j'avais dit que ce serait de bons résultats si on battait Anderlecht. On ne l'a pas fait", continue-t-il. "Ca a beau être une bonne équipe, chez toi, quand tu joues top 2-top 3, tu dois gagner ce match".

Désormais, la RAAL va devoir se ressaisir et aller l'emporter au Club NXT. "Maintenant, on a grillé notre joker, c'est tout. Ce championnat est si compliqué qu'on reste devant le RWDM ! Mais Zulte vient dans deux semaines, et avant cela, il y a Bruges, qui n'est pas un adversaire facile non plus. J'aurais aimé avoir un joker, mais on vient de le griller", conclut Frédéric Taquin.