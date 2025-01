Catastrophe à l'entraînement : un joueur du Cercle de Bruges se blesse lourdement et manquera la fin de saison !

Gros coup dur pour le Cercle de Bruges. Kader Ouattara est hors-jeu pour le reste de la saison après s'être fracturé le fémur à l'entraînement.

C'est un coup dur pour le Cercle de Bruges. "Abdoul Kader Ouattara s'est cassé le fémur après un contact malheureux à l'entraînement et sera absent pour le reste de la saison", a appris le club dans un communiqué publié ce mercredi.

"Le Burkinabé a été immédiatement emmené à l'hôpital et opéré avec succès. L'attaquant entame maintenant une longue période de rééducation et ne jouera donc plus cette saison." Arrivé du Burkina Faso en 2023, il a pris part à quinze rencontres toutes compétitions confondues, cette saison, pour quatre buts.

Une catastrophe malvenue

Le Cercle de Bruges n'a vraiment pas commencé la saison de manière espérée, ce qui a valu la tête de Miron Muslic. Ferdinand Feldhofer a pris le relais, et sous sa direction, l'équipe n'a pas encore perdu et va beaucoup mieux.

Les Groen & Zwart sont actuellement à la 11e place, hors de la zone de relégation. Le Cercle ne peut pas encore se reposer sur ses lauriers, mais la situation n'est plus si mauvaise. De plus, le club de la Venise du Nord a terminé à la 8e place, en Conference League, et peut aborder la suite de la compétition avec ambition.

Victime d'une lésion du muscle fléchisseur de la jambe au mois de novembre, Kader Ouattara venait de faire son retour à l'entraînement. Une saison décidément catastrophe pour l'attaquant de 19 ans, qui n'a plus joué depuis octobre.