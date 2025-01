Le deal est quasiment bouclé : le retour de Dante Vanzeir en Pro League se rapproche

Depuis quelques jours, Dante Vanzeir flirte avec la direction de La Gantoise. Son transfert est en passe de se concrétiser : selon Sacha Tavolieri, l'éphémère Diable Rouge prendra l'avion cette nuit pour finaliser son contrat chez les Buffalos.

L'opération entre dans sa phase finale, accélérée par le départ de Wouter Vrancken. L'ancien entraîneur gantois aurait été l'un des facteurs de ralentissement du dossier, le champ est désormais libre.

🇧🇪 Wouter Vrancken was the point that slowed down Dante Vanzeir’s who wanted to come back in Belgium this window.

🔵🦬 #KAAGent management has never doubted the priority of this matter. #mercato #JPL ⤵️🇺🇸 #NYRBII https://t.co/hJ4Hv6seqX pic.twitter.com/suRrE4MgtL