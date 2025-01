Revendu à prix d'or dans quelques années ? Genk attire l'une des révélations du dernier Mondial U17

Genk a officialisé la venue de Myung-jun Kim. Le jeune attaquant commencera avec les U23.

Comme pressenti depuis quelques jours, Myung-jun Kim est bien un joueur de Genk. Le Racing a bouclé l'arrivée du Sud-Coréen en provenance des Pohang Steelers. Cet hiver, l'attaquant s'est imposé au sein de l'équipe première, disputant ainsi quelques matchs en Ligue des Champions asiatique.

Myung-jun Kim représente la Corée du Sud avec les U20, mais c'est surtout lors du Mondial U17 qu'il s'est illustré fin 2023, avec deux buts en trois matchs de phase de groupe. Il s'est engagé avec Genk jusqu'en juin 2027, avec deux années supplémentaires en option.

"Bien sûr, je connaissais déjà le KRC Genk. Le club est connu pour former de grands joueurs. Quand ils m’ont contacté, j’ai su que c’était la solution idéale pour moi. J’ai été immédiatement impressionné par le niveau ici" déclare la nouvelle recrue sur le site.

Genk poursuit la filière sud-coréenne

Dans le Limbourg, il retrouvera Hyeon-gyu Oh. Mais contrairement à son compatriote, il devra d'abord aider les U23, actuellement derniers de D1B, à se maintenir : "J’espère apprendre beaucoup de lui, sur et en dehors du terrain. Mon premier objectif est de faire mes preuves avec Jong Genk et ensuite de me frayer un chemin vers l’équipe première".

Stijn Haeldermans, coordinateur technique des U23, le décrit comme "un attaquant mobile doté de qualités physiques impressionnantes". "Il est non seulement très bon en déplacement sans ballon, mais excelle également dans le jeu de combinaison et la technique. Ses qualités de leader étaient évidentes lorsqu'il était capitaine de la Corée du Sud lors de la Coupe du monde U17".